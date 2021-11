Tallinn saab "jätkumise" linnavalitsuse

Sotsiaaldemokraatliku erakonna ja Keskerakonna Tallinna linna koalitsioonilepingu allkirjastamine Foto: Liis Treimann

Värske Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide koalitsioonilepe pealinnas kannab endas peamiselt senise poliitika jätkumise ja toetamise vaimu, mida mõnevõrra täiendab sotside lubatud tähelepanu linnaruumile.

34 korda on koalitsioonileppes sõna "jätkame" või "jätkub", umbes samapalju on juttu "rajamisest" või "ehitamisest" ning 24 korda millegi "toetamisest". See võtab suures plaanis kokku ka pealinna võimuleppe ambitsioonid.

