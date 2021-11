Uueks keskkonnaministriks saab Erki Savisaar

Vasakult: Erki Savisaar, Jüri Ratas ja Tõnis Mölder. Foto: Liis Treimann

Keskkonnaminister Tõnis Mölder (Keskerakond) teatas kolmapäeval tagasiastumisest isiklikel põhjustel, tema asemel esitab erakond ministrikandidaadiks Erki Savisaare.

Keskerakonna juht Jüri Ratas ütles kolmapäeval, et erakonna juhatus toetas ühehäälselt Erki Savisaare saamist keskkonnaministri kandidaadiks. "Erki Savisaar on näidanud välja suurt keskendumist vesinikustrateegia osas, meil on ühine arusaam, et see peaks algama ühistranspordist, ühtlasi kuulub ta Balti assamblee keskkonnakomisjoni," ütles Ratas.

