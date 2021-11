Uudised

Wise’i ekstöötaja firma aktsiast: kas saad magada, kui kuuga kukub portfelli väärtus üle 100 000?

Marko Oolo Foto: Raul Mee

Wise’i ekstöötaja ja investor Marko Oolo rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et sai Wise’i töötajana portsu firma aktsiaid ning nende väärtus on suurelt nii tõusnud kui langenud.

Oma ekskolleegide meelestatuse kohta ütles Oolo, et ta on kuulnud, et ka tema Wise'i kolleegidel on erinevad strateegiad, mida aktsiatega pihta hakata. Nii tahavad mõned kolleegid pigem oma portfelli harjutada, sest pärast aktsiapaki laekumist moodustavad lõviosa portfellist just Wise’i aktsiad. “Aga samas need, kellele seda hajutatust otseselt vaja ei ole, ma kuulen, on ikkagi pigem ostupoolel,” ütles Oolo.

