Kasahhi väljaanne süüdistab välisajakirjanikke protestide organiseerimises

Viimaste teadete kohaselt on protesteerijad hõivanud Kasahstani peamise majanduskeskuse Almatõ linnavalitsuse (fotol – toim), linnas asuva riigiprokuratuuri hoone ja presidendi residentsi. Foto: AFP/Scanpix

Kasahstanis puhkesid rahutused kütuse kiirelt tõusnud hinna tõttu, mille tagajärjel astus tagasi sealne valitsus. Kohalik meediaväljaanne Zakon teatas, et lääs on asunud olukorda ära kasutama.

Täpsemalt kirjutab Zakon, et välisajakirjanikud, kes varasemalt õhutasid proteste Valgevenes, on nüüd pühendunud Kasahstani riigikorra lõhkumisele. Zakoni ajakirjaniku Oksana Zhitnikova sulest ilmunud lühiuudises väidetakse, et jaanuari teisel päeval alanud proteste kajastama saabunud välisajakirjanikud on otseselt seotud lääne luureteenistustega.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099