Swedbank: hinnad võivad tõusta eeldatust rohkem

Mihkel Nestori ennustus aastaks 2022 – hinnatõus ja rekordiline palgakasv

Uus aasta on alanud vägeva hinnatõusuga, mis kandub üle paljudesse majanduselu valdkondadesse. See ei tähenda aga, et ettevõtted tänavu väiksema kasumi ja inimesed madalama heaoluga peaksid leppima, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

