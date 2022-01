Venemaa firma tellib hiigeljäälõhkuja Soomest Vene omanikega laevatehaselt

Uue jäälõhkuja tööks saab hoida lahti kanal Jenissei jõel ja Kara merel, et laevad pääseks Dudinka sadamasse. Foto: Helsinki Shipyard

Helsinki Shipyard sai Venemaa firmalt tellimuse ehitada uus jäämurdja, mis on suurim diisel-elektri-jäälõhkuja, mis Soomes kunagi ehitatud, kirjutab Helsingin Sanomat.

Leht märgib, et tellimus toob Soome hulga töökohti juurde. Laeva ehitust on plaanis alustada veel sel aastal ja valmis peab see saama 2025. aasta talvehooajaks. Laeva kodusadamaks saab Murmansk.

