Eksperdid: Eesti majandus hakkab jahtuma

Marek Helm soovitab Lähis-Idas vaadata tärkavate turgude poole

Lähis-Idas tasub ettevõtjatel vaadata näiteks Saudi Araabia, Kuveidi või Omaani poole, mis on suured tärkavad turud, rääkis Nortali Lähis-Ida ja Aafrika regiooni juht Marek Helm. Ta sõnas, et turule sisenemisel on kõige olulisem varuda kannatust.

