Idud löövad senist rekordit pika puuga

Eesti ükssarvikud konverentsi "Äriplaan 2022" laval. Vasakult ID.me kaasasutaja Tanel Suurhans (ID.me kaasas eelmisel aastal 100 mln dollarit ja kergitas väärtuse üle miljardi, Starshipi asutaja Ahti Heinla (Starshipi on kokku kaasanud 140 mln eur), Wise´i üks asutajaid Taavet Hinrikus (Wise kaasas investoritelt 340 mln eur) ja Bolti kaasasutaja Markus Villig (Bolt on viimasel kahel aastal kaasanud enam kui miljard eurot ja ettevõte on Eesti rahastatuim idufirma). Foto: Raul Mee