Raadiohommikus: Äripäev Ukrainas, otsus Brüsselist ja eksport Venemaale

Tuumajaam Belgias. Foto: JOHANNA GERON

Neljapäevases raadiohommikus tuleb juttu jätkusuutlikust energeetikast ja Eestiga seotud äridest piiri taga.

Euroopa Komisjon otsustas kolmapäeval liigitada tuumaenergia ja maagaasi mõnedel tingimustel jätkusuutlike energiaallikate alla. Mida see otsus tähendab ja kuidas mõjutab Eesti tuumaprojekti, selgitab Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets.

Äripäeva fotoreporter Liis Treimann ja venekeelse sõsarlehe Delovõje Vedomosti ajakirjanik Dmitri Fefilov võtsid ette teekonna Ukrainasse. Küsime kolleegidelt telefoni teel, millised meeleolud sõjaks valmistuvas riigis valitsevad ning kellega plaanivad nemad Ukrainas kohtuda.

Kolmapäeval teatas oma 2021. aasta tulemused Saku Õlletehas, mis on Vene turule jala tugevasti ukse vahele saanud. Kuidas see õnnestus ning millised on joogitööstuse suurimad väljakutsed, räägib õlletehase juht Jaan Härms.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Äripäeva ajakirjanikud Janno Riispapp ja Rivo Sarapik. Kuulamislingi leiate siit

Päev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Merxu on rahvusvaheline B2B kauplemisplatvorm tööstusliku turu jaoks. Eesti filiaali esindaja Kaido Raja rääkis saates, mitu Euroopa riiki on nad tänaseks ära vallutanud, millised kampaaniad on ettevõtetele hetkel käimas ja miks tasub just nüüd Merxut oma tuttavale soovitada.

Saadet juhib Mark Kitajev.

11.00–12.00 "Äripäeva fookuses". Sel korral keskendume krüptomaailmale ja –varadele. Saates tuleb juttu valdkonnast üldisemalt, arengutest, tänavuse aasta trendidest, regulatsioonide võimalikust mõjust ja ka investeerimisest. Külas on krüptoinvestorid Parol Jalakas ja Edgar Aronov.

Saadet juhib Anete Hela Pulk.

12.00–13.00 "Tark elukeskkond". Räägime energia salvestamisest rohepöörde kontekstis ning vesinikutehnoloogiate arendamisest ja riigi rollist nende mõlema puhul.

Teeme juttu energiakriisi põhjustest ning võimalikest lahendustest nii riigi kui ka tavainimese tasandil. Saatekülalised räägivad tänapäevastest salvestusseadmetest ja takistustest nende kasutuselevõtmisel. Samuti tuleb juttu riigi energiaprojektidest tuule-, tuumaenergia- ja vesiniku valdkondades.

Külas on ABB globaalne tootejuht Danel Türk ning ABB keskpingeseadmete müügijuht Madis Anni. Saate alustuseks mängitakse ette ka intervjuu majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsleri Timo Tatariga, kes tutvustab riigi energiapoliitika plaane. Saadet juhib Gregor Alaküla.

13.00–14.00 "Õppetund". Kuna viimane, riigikantselei välja antud koolitusjuhi tööd hõlbustav juhendmaterjal ilmus Eestis 20 aastat tagasi ning selles välja pakutud juhised ja meetodid on oma asjakohasuse tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas ammuilma minetanud, valitses turul uue käsiraamatu järele tungiv vajadus.

Värske „Õppetunni“ saade keskendubki seekord tuliuuele veebipõhisele koolitusjuhi käsiraamatule, mille on välja andnud Sihtasutus Kutsekoda, EPALE keskus Eestis, ja mille materjali koostamist on toetanud Euroopa Liit. Käsiraamat on suunatud kõigile, kes puutuvad kokku koolitus- ja arendustegevusega, ning on kirjutatud autorite enda kogemusest lähtudes ehk nii-öelda minult-sinule-põhimõttel. Saates olid külas üks raamatu autoritest, riigikontrolli personalikoordinaator Merilin Metsma, raamatu koostaja ja toimetaja andragoog Helina Kibar ning kontroll-lugejana oma panuse andnud Kaitseministeeriumi personaliarenduse nõunik Helen Paliale.

Saadet juhtis Helen Roots.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Saates „Teabevara tundˮ räägitakse seekord ebaausatest kauplemisvõtetest ja konkurentide halvustamisest.

Kui palju on ausa kauplemise reegleid ja keda selliste piirangutega kaitstakse? Millal me saame rääkida ebaausast hinnast? Mida teha, kui ma näen, et konkurents ei ole aus või konkurent tegutseb õigusvastaselt? Kas saab nõuda ka kahju hüvitamist? Kuidas see käib?

Neile küsimustele on stuudios vastamas vandeadvokaat Triinu Järviste ja advokaat Mari Anne Valberg advokaadibüroost TGS Baltic. Saatejuht on äriõiguse teabevara toimetaja Eve Noormägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit