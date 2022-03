Sõda varjutab helget turismisuve: osa maailma näeb Eestit ohutsoonina

Hotel Tallinn by MERCURE tegevjuhil Harles Tammelehel püsib lootus, et pärast kahte eelmist aastat, mis olid koroonast tugevalt räsitud, tuleb tänavune siiski viljakam. Foto: Andras Kralla

Pärast kahte rasket koroona-aastat paistis turismiettevõtetele viimaks, et koroonaviirus taandub ja tarbijate reisikäitumine hakkab taastuma. Ukraina sõja tõttu leiavad aga nii USA, Aasia kui ka Saksa turistid, et Eesti pole turvalises regioonis, ja tühistavad broneeringuid.

Ettevõtja ning Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu (ETFL) juhatuse liige Tiit Pruuli märkis, et suvi ei paista tulevat just eriti rõõmustav, kui see aasta alguses paistis.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099