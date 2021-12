Turismiettevõtjad uue aasta eel: hirmu teevad ennustamatud piirangud ja tööjõupuudus

Turismiettevõtted ootavad, et neil lubataks tööd teha, aga takistuseks on näiteks kella üheteistkümne piirang. Foto: Andras Kralla

Turismiettevõtjaid vaevavad ennustamatud piirangud ning tööjõupuudus, mille vastu ei saa eriti abi ka välismaalt. Hotelliärimees Verni Loodmaad paneb imestama poliitikaga kinnistatud orjamentaliteet, mille järgi tuleb lihtsamad tööd kohalikel ise ära teha ning väljast tohib appi kutsuda pigem juhte ja tippspetsialiste.

Hotellid ja restoranid on tõeliselt hädas ja tööjõupuudus on tohutu, kinnitas turismifirmade liidu peasekretär Merike Hallik. "Oleme liitudena ühiselt pöördunud ka ministrite poole palvega välistööjõu reeglites leevendusi teha," ütles Hallik, kes rääkis "Turismitunnile" antud intervjuus, millises seisus on praegu turismiettevõtted ning millisena paistab järgmine aasta.

