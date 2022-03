Rakvere ettevõtja narvalastele: "Avage oma süda ja avage oma silmad"

Madis Mädamürk Rakvere kodukontoris. Foto: Andres Pulver

Narvas metallifirmat juhtiv rakverlane Madis Mädamürk räägib intervjuus, et Narvasse ei saa suhtuda nagu teistesse Eesti paikadesse. See on lihtsalt nii eriline linn, mis elab omas maailmas, millel paraku tegelikkusega väga tihedat sidet ei ole.

Elupõline Viljandi mees Madis Mädamürk asus seitse aastat tagasi tööle Narvas metallitööd tegeva osaühingu GIAB Machining tegevjuhina. Et Viljandist oli Narva väga kauge käia, kolis ta koos kaasaga Rakverre. Ning on nüüd oma mees igal pool – nii Viljandis, Rakveres kui ka Narvas.

Kuidas sõda metallitööstust mõjutab?

Väga palju ja väga otseselt. 2020. aastal oli meie sektoris kriis. Metallitööstuses ja masinaehituses ikka käivad kriisid üheksaastase tsükliga. Nii et 2020. aastal oli meil kõigepealt tavaline kriis, sellele lisandus COVID, mis andis tegelikult tõuke.

2021. aasta alguses mahud taastusid ja olid kriisieelsetega võrreldes isegi suuremad. Tulime kriisist välja tugevamana, kui me sinna sisenesime. Ja nüüd hakkame COVIDist jagu saama, aga algas sõda.

Kõige esimene pauk tuleb masinaehitussektorile, kus suuremad metallkonstruktsioonid ja nemad on oma paugu juba kätte saanud. Näiteks Hekotek, kellel materjalitarned tulevad Venemaalt ja ka turg on suuresti Venemaal – nendel on pool käibest kadunud.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev