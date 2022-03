Gasell vallutab maailma Swarovski kristallidega, kiire kasv toob ka öötöö

Ehtebrändi Marmara Sterlingu juhatuse liikmed Ants Erik (vasakul) ja Janno-Jako Jaek ning kaasasutajad Kerttu Erik ja Grete Gribkovski. Foto: Marmara Sterling

Tänavu teist korda Äripäeva koostatud Gaselli TOPi jõudnud ehtefirma Marmara Sterlingu edu saladus peitub mitmekülgsetes ja glamuursetes toodetes, järjepidevates investeeringutes, aga ka rohkete pingete ja stressi taustal öötöö tegemises.

Swarovski kristallidest ehteid tootev Marmara Sterling on tõestanud, et hea tahte korral on võimalik kasvada edukaks ka valdkonnast mitte midagi teadmata.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev