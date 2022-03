Naftasanktsioonid Venemaale jagavad Euroopa Liidu kaheks

Euroopa Liidu välisministrid jäid esmaspäeval eri arvamusele selles, kas ja kuidas kehtestada sanktsioone Venemaa tulusale energiasektorile seoses Ukrainas sõdimisega, Saksamaa leidis, et liit on liiga sõltuv Venemaa naftast, et embargo kehtestada, kirjutab Reuters.