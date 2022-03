USA kehtestas Venemaale uued sanktsioonid

Raadiohommikus: diskrimineerimisest üüriturul, toidudefitsiidist ja vanametallist

Ukraina põgenikud on usinalt üüriturule sisenemas. See on toonud juurde mitu probleemi – nõudluse kasv toob hinnatõusu ja iga soovija endale sobivat üürikodu enam saada ei pruugi. Lisaks on inimesi, kes keelduvad ukrainlastele elamispindu üürimast. Hommikuprogrammis aitab olukorrast ülevaadet anda maaklerite koja juhatuse liige ja Uus Maa kinnisvarabüroo maakler Margit Sild.

