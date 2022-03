Soomes üks streik pikeneb, teine algab

Ülevaade: metsandusfirmad lahkuvad Venemaalt

Väga paljud ettevõtted on teatanud, et peatavad oma tegevuse Venemaal, portaal Metsamajandusuudised pani kokku nimekirja metsanduse ja puidutööstusega seotud ettevõtetest, kes on Venemaal tegevuse peatanud, ja lisas, et nimekiri ei ole kindlasti täielik.