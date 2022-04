Ehitise aluspinnasest lähtuvaid vajumisi tuleb ette

URETEC Balticu meeskond stabiliseerimistöödel. Foto: URETEK Baltic

Geotehniliste inseneritöödega tegeleva URETEK Balticu juhatuse liikme Roman Reiner-Latõševi hinnangul on ehituskvaliteet Eestis küll hea, ent veekahjustuste või teiste sarnaste ootamatu mõjude tagajärjel tuleb vajumisi siiski ette.

Saates "Kõik ärikinnisvarast" selgitab Roman Reiner-Latõšev, et säärastele probleemidele on olemas lahendus, mis põhineb geopolümeervaigu õigesse kohta süstimisel ning aitab ehitiste all olevat pinnast ja vundamenti stabiliseerida. Tolmu- ja müravaba lahendus töötati välja Soomes ligi 50 aastat tagasi ning see lubab põrandate, vundamentide ja pinnase vajumise peatada ilma keeruliste kaevetöödeta ning efektiivselt.

Saates räägime lisaks veel ehitiste vajumisprobleemide põhjustest ja ka vajumise ennetamisest ning Roman Reiner-Latõšev annab oma hinnangu nii Eesti ehituskvaliteedile kui ka selgitab, kuidas komplekteerida ja motiveerida inseneridest ning teistest spetsialistidest koosnevat meeskonda.

Kuula "Kõik ärikinnisvarast" saadet siit: