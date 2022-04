Leedu sadamalinna hakkavad saabuma gaasilaevad Katarist

27. oktoober 2014. Esimene LNG-laev saabub Klaipeda sadamasse, Vene torugaasi alternatiivile on tee avatud. Foto: PETRAS MALUKAS, AFP Photo/Scanpix

Katari veeldatud maagaasi ehk LNG tootja Qatargasi suured gaasilaevad hakkavad sõitma Klaipeda sadamasse, kirjutab Verslo Žinios.

Sadama peadirektori Algis Latakase sõnul käisid läbirääkimised maailma suurima veeldatud maagaasi tarnija Qatargasiga peaaegu kümme aastat. „Oleme tõestanud, et Klaipeda sadam on suurte gaasikandjate jaoks ohutu, ja lõpuks on tulemus käes – saame importida veeldatud maagaasi Katarist. Kuid selleks, et kõik Läänemerel sõitvad suured laevad saaksid Klaipeda sadamasse turvaliselt ja mugavalt siseneda, peame jätkama tööd alustatud projektidega," vahendas teade Latakase sõnu. Üks olulisemaid projekte on lainemurdjate rekonstrueerimine ja sadamakanali süvendamine.

