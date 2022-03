Elering täiendas ühe kuu tarbimise mahus gaasivaru

Välisminister: sulgeme ELi sadamad Vene lipu all sõitvatele laevadele

„Surve avaldamiseks Venemaale agressiooni lõpetamiseks on täiendava sanktsioonina Balti riigid koos Poolaga teinud ettepaneku sulgeda ELi riikide sadamad Vene lipu all sõitvatele laevadele. See sanktsioon oleks selge kahjuliku mõjuga Vene impordile ja ekspordile ning vähendaks valuuta jõudmist Venemaale,“ rääkis välisminister Eva-Maria Liimets Äripäeva raadios.

