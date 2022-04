Sanna Marin: Soome ettevõtted peavad Venemaalt lahkuma

Soome peaminister Sanna Marin kiirustab ettevõtjaid Venemaalt lahkuma. Foto: Liis Treimann

Soome peaminister Sanna Marin ütles, et riigi enamusosalusega energiafirma Fortum ja teised Soome ettevõtted peavad esimesel võimalusel Venemaal tegevuse lõpetama.

“Soome ettevõtted peavad Venemaalt väga varsti lahkuma,” vastas Marin, kui temalt küsiti Yle TV1-le antud intervjuus, et miks Fortum jätkab endiselt äritegevust Venemaal. Marin lisas, et ta on teadlik, et juriidiliselt pole see energiafirma jaoks olnud lihtne ülesanne.

