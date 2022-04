Suures kelmuses kahtlustatud kolm tuntud tegelast said süüdistuse

Ukraina sõda sunnib ka Eestit valmistuma elanikke kaitsma

Ehkki Eestile otsest sõjaohtu praegu ei ole, on Ukrainas toimuv sõda toonud esile pommivarjendite ja sõjaaja sireenisüsteemi vajalikkuse. Äripäeva raadio saates "Soraineni sagedus" arutleti, millised tsiviilkaitserajatised on Eestis olemas ning mida saab ja plaanib riik teha, et pommivarjendeid ja sireenisüsteeme rajada.

