Omapäi jätkav Alexela: Elering terminali Eestisse rajada ei tahtnud, ei sügisel ega üldse

40 000 eurot? Aga 200 000 eurot? Linnamäe kohvikutüli jätkub rahapakkumiste kiuste

Neli aastat tagasi tõstis ärimees Margus Linnamäele kuuluv Apollo kinokett oma ruumidest välja Coffee Ini jogurtikohvikud ja asendas need enda kohvikutega. Apollo on üritanud kohtuvaidlust lõpetada raha pakkumisega, kuid Coffee In on kõigist Apollo ja ka kohtu väljakäidud summadest keeldunud.

