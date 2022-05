USA täiendas sanktsioone Venemaa vastu

USA president Joe Biden on Venemaa vastu sätitud sanktsioonides võtnud ette nii telekanaleid kui ka panku. Foto: AFP/Scanpix

Ameerika Ühendriigid avaldasid pühapäeval Venemaa vastu uued sanktsioonid seoses sõjategevusega Ukrainas, vahendab Reuters.

Värskete sanktsioonide seas on keeld kolmele telekanalile, mis on otseselt või kaudselt Vene riigi kontrolli all, selgitas Valge Maja. Keelu alla kuuluvad nüüdsest Pervõi Kanal, Rossija-1 ja NTV.

