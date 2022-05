Teedeehituses jõudis kriis kätte: turuliider ennustab pankrotte ja koondamisi

Lisaks lükkas transpordiamet edasi üle 40 veel aasta alguses plaanitud teedeehituse projekti. Trev-2 Grupi juhi Sven Pertensi sõnul amet ilmselt neid projekte ei käivitagi. Foto: Andras Kralla

Teedeehituseks vajalik bituumen on Eestis peaaegu otsas: Valgevenest ja Venemaalt seda enam ei tule, Leedu tehas on remondis ning kuival on ka põhiline tarnija, loetles Trev-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertens.

Venemaalt tuleb bituumenit Pertensi sõnul veel mingitel alustel, aga see on marginaalne. Valgevenest enam bituumenit ei tule. Eesti saab peale Venemaa ja Valgevene bituumenit Orleni Leedus Mažeikiais asuvast rafineerimistehasest, mis läks sel nädalal kuni juuni lõpuni remonti ja lisaks ka Rootsi tarnijalt Nynaselt, kes pole Pertensi sõnul suutnud oma mahuteid täita ning nende bituumen on hetkel otsas.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev