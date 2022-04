Teedeehitajatele terendab suve alguses bituumenipõud

Olukord võib teedeehitajatele hapuks minna juunis, mil Leedus läheb Mažeikiai rafineerimistehas plaanilisse remonti. Foto: Andras Kralla

Asfaldi tootmiseks vajaliku bituumeni tarned võivad suve algusest olla sanktsioonide tõttu häiritud ning siinset teedeehitust ähvardab katastroofiline tooraine puudus, hoiatab konkurentide jaoks tundmatu tegija.

Trev-2 Grupi juhatuse esimehe Sven Pertensi sõnul pole veel bituumeni tarnetega probleeme olnud paljuski seetõttu, et asfalditootmise hooaeg algas eelmisel nädalal. Valgevene ja Venemaa bituumenile on praegu kaks alternatiivi: Orleni rafineerimistehas Leedus Mažeikiais ja Rootsi firma Nynas, mis on olnud läbi aegade suurim tarnija Eestisse, lisas ta.

