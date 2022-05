Riik hakkab lõpuks meretuuleparkide megaprojekte menetlema

Ørstedi Nystedi meretuulepark Gedseri lähistel Taanis. Foto: Liis Treimann

Valitsus kinnitas hunniku dokumente, mistõttu alustab tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) kaua oodanud 20 meretuulepargi hoonestusloa taotluse menetlemist, mis võiksid mitmekordselt Eesti elektritarbimise vajaduse täita.

Praegu on TTJA ja valitsuse poolt juba algatatud 4 meretuulepargi ja 1 üksiku tuuliku hoonestusloa menetlused. Lisaks on eilse seisuga TTJA-le esitatud 20 taotlust meretuuleparkide rajamiseks, mis ootasid mereala planeeringu kehtestamist. Nüüd, kui planeering on kehtestatud, saab TTJA hakata läbi viima taotluste menetlustoiminguid.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev