Saksa energiahiid tahab Eesti vetesse rajada hiiglaslikku meretuuleparki

Ørstedi Nystedi meretuulepark Gedseri lähistel Taanis. Foto: Liis Treimann

Saksa energiakontsern RWE tahab Saaremaa lähistele rajada kuni 2120 MW võimsusega avamere tuuleparki ja vesinikutehast.

Kontserni Eesti tütarfirma esitas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile hoonestusloa taotluse, kust nähtub, et tuulepark koosneks 115 tuulegeneraatorist. Nüüd algab menetlemise protsess. Samas on riigiametid öelnud, et enne nad aladel, mis kattuvad mereplaneeringuga, hoonestuslubade menetlemist ei algata, kui mereplaneering pole valitsuses kinnitatud. Lootus on õhus, et see juhtub lähiajal.

