Tõnis Mölder raiemahu suurendamisest: sõja varjus üritatakse meie metsa rahaks teha

Endine keskkonnaminister Tõnis Mölder pole sugugi rahul Savisaare otsusega. Foto: Liis Treimann

"See on poliitiline valik, kas seista keskkonna ja looduse eest või joosta töösturite sabas," avaldas Tõnis Mölder arvamust keskkonnaministri ja erakonnakaaslase Erki Savisaare otsuse osas raiemahte suurendada. Roheühendused nõuavad, et eksitavat infot esitanud Savisaar tagasi astuks.

Mölder tunnistas, et tema jaoks oli keskkonnaministri eilne otsus selge pettumus. "Ma ei oska leida ühtegi adekvaatset selgitust ega põhjendust raiemahu suurendamiseks tänases olukorras," lausus endine keskkonnaminister. Mölder märkis, et demokraatlikus riigis ja seadustega on ministril alati õigus seda teha. Seega ei heida ta midagi kellelegi isiklikult ette. "See on poliitiline valik, kas seista keskkonna ja looduse eest või joosta töösturite sabas," ütleb ta.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev