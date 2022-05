Esimeses kvartalis kasvasid palgad üle 8 protsendi

Eestlased ostsid mullu 86 miljoni euro eest lotopiletid

Eestlased on lootusrikkad inimesed – Eesti Loto AS värskest majandusaruandest selgub, et eelmisel aastal osteti lotopileteid 10 miljoni euro võrra rohkem kui aasta varem. Võitudena maksti mullu välja pea 34,4 miljonit eurot.