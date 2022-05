Uudised

Liven laienes Berliini: pakume seda, mida teised ei paku

Liveni juht Andero Laur. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Kinnisvaraarendaja Liven juht Andero Laur ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et ettevõte kaalus laienemiseks kogu Euroopat, Berliin jäi sõelale aga seetõttu, et see meenutas Eesti kinnisvaraturgu neli-viis aastat tagasi.

“Me tundsime, et seda väärtuspakkumist, mida me siinsetele klientidele pakume, oleks väga vaja ka Berliini turule. Seal oli sarnane olukord nagu Eestis neli-viis aastat tagasi, kui kõik arendajad pakkusid kolme viimistluspaketi, mis nägid väga sarnased välja. Isikupäraseid kodusid ja kõike muud oli turult väga raske leida,” selgitas ta.

