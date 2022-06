Kallas: viimaseks piisaks sai ministrite vastutöötamine

Kaja Kallas kandis täna sõnumiga riietust: rahu, armastus. Foto: Liis Treimann

Keskerakonna ministrite tagandamisest ning uute koalitsiooniläbirääkimiste alustamisest teatanud peaminister Kaja Kallasele sai viimaseks piisaks laialiminemises teadmine, et Reformierakonna vastu töötavad lisaks Keskerakonna fraktsioonile ka valitsuskabineti liikmed.

Neljapäeval tunnistas Keskerakonna minister Jaak Aab, et oli Reformierakonna alushariduse eelnõu suhtes kriitiline ja edastas need arusaamad ka riigikogu liikmetele. "See süvendas minu teadmist, et valitsuse sees on ministrid, kes meie ühist tööd õõnestavad, kes selle asemel, et meie eelnõusid kaitsta, neid ründavad," ütles peaminister reedel pressikonverentsil.

