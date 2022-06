Karilaid: Reformierakond annab peretoetuste eelnõus järele

Keskerakondlase Jaanus Karilaiu sõnul oli ootuspärane Isamaa otsus alustada läbirääkimisi sotside ja oravatega. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid soovib Reformierakonnale, sotsidele ja Isamaale koalitsiooniläbirääkimistes edu ja loodab, et Isamaa seisab oma poliitiliste väärtuste eest.

Isamaa puhul loodab veel Karilaid, et nad suudavad leida Reformierakonnaga seda, mida Keskerakond ei suutnud, ning on oma poliitika eest seistes edukad. "Ma loodan, et nad suudavad leida toetuse laste- ja peretoetuse eelnõule. Ma millegi pärast täna usun, et Reformierakond annab seal järele," sõnas ta ja lisas, et järeleandmine tuleb peaministrikoha vastu.

