Eesti firma ähvardas põgenikke: tehke tööd, muidu saadame teid Ukrainasse tagasi

Ukraina sõja algusest on Eestisse saabunud üle 45 000 sõjapõgeniku. Foto: Andras Kralla

Kui üldiselt on kohalikud ettevõtjad ukrainlasi hästi vastu võtnud, on tööinspektsioon leidnud ka juhtumeid, kus Ukrainast saabunud töötajaid on ähvardatud ja jäetud palgata.

Tööinspektsioonini on jõudnud juhtum, kus Ukraina põgenikud tulid Eestisse töövahendajaga, kes pakkus neile tööd köögis, kus tööpäevad olid äärmiselt pikad ja füüsiliselt rasked. Põgenikud olid kurnatud, kuid tööandja ähvardas, et kui nad edasi ei tööta, saadab ta nad tagasi Ukrainasse.

