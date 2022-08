Toidutootjad saavad energiakriisi ületamiseks toetust

Euroopas kasvab ärevus gaasi pärast, Eesti müüjal ulatuvad varud sügiskuudesse

Euroopa on Venemaa gaasitarnete kadumisest ja vähenemisest ärevil ning ka Eestis kõlab järjest tumedamaid murenoote, kuid turuosalised kinnitavad esialgu, et kättesaadavusega suurt muret pole – ainult hinnatõus on meeletu.