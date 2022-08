Majandus pidurdub, inflatsioon jääb väga kõrgeks

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. Foto: Liis Treimann

Rahandusministeerium avaldas täna suvise majandusprognoosi, mille järgi on oodata Eesti majanduskasvu pidurdumist sel ja järgmisel aastal. Ka inflatsioon jääb tänavu väga kõrgeks, 19,5% juurde. Ometigi on majandusprognoos palju optimistlikum kui oli kevadine prognoos.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus rääkis pressikonverentsil, et tema arvates on ministeeriumil täna siiski jagada peamiselt positiivseid uudiseid. „Kui kevadel oli ebakindlust palju ja prognoosi tegijatel oli keeruline hinnata, milline sõjamõju Eesti ettevõteteni jõuab, siis nüüd on selge, et Eesti ettevõtjad on paremad kohanejad kui oodati. Hästi on läbi tuldud nii COVID-i kriisist kui ka praeguses sõjaolukorras. Sellist negatiivset mõju pole sõda kaasa toonud, nagu me kevadel kartsime,“ ütles minister.

