“Issi ostab metalli ja onu müüb selle maha ...”

Metal Express i vennad Tago Teetamm ja Algo Teetamm. Foto: Andras Kralla

Nii ütles üks Tago Teetamme lastest lasteaias, kui seal oli tarvis oma isa ametit tutvustada.

Lapsel oli igati õigus. Vendade Algo ja Tago Teetamme firma Metal Express tegelebki metalli edasimüügiga. Sauel asub 2000ruutmeetrine ladu, milles on kenasti organiseeritult reas vaskrulle ja -latte, terasest, alumiiniumist tooteid, on võrke, on perfolehti. Orgaanilise kasvu ja õigete otsuste abil saavutas perekond Teetamm värskes pereettevõtete TOPis väärika 2. koha.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev