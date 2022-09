Euroopa Keskpank tõstis järsult ja oodatult intresse

Kodulaenuga seotud intress ei pruugi väga kõrgele tõusta

Euribori tõus on aeglustunud ja euriborid on isegi taandunud, mis viitab, et nõrga majanduse tõttu ei tõsteta intressitaset ilmselt väga kõrgeks. Swedbanki ökonomist leiab ka positiivseid märke majandusest.