Kodulaenuga seotud intress ei pruugi väga kõrgele tõusta

Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde. Foto: AP/Scanpix

Euribori tõus on aeglustunud ja euriborid on isegi taandunud, mis viitab, et nõrga majanduse tõttu ei tõsteta intressitaset ilmselt väga kõrgeks.

Kolme kuu euribor saavutas juuli lõpus 0,267 protsendi juures tipu, aga on tänaseks sealt alla tulnud 0,246 protsendi juurde. Paljude eestlaste kodulaenuga seotud kuue kuu euribor on 0,7 protsendi pealt tulnud 0,654 protsendi juurde ning soomlastele olulisim, 12 kuu euribor on 1,2 protsendilt kahanenud 0,942 protsendini.

