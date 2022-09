Uudised

Äripäev

18. september kell 11:57 Jaga lugu:







Tallinnas lõppes NATO sõjalise komitee konverents

Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. Foto: Kaitsevägi

Pühapäeval lõppes Tallinnas NATO sõjalise komitee konverents, kus liitlasriikide kaitsevägede juhatajad arutasid alliansi strateegilisi arenguid. Esmakordselt osalesid konverentsil külalistena Soome ja Rootsi kaitsevägede juhatajad.

NATO sõjalise komitee esimees admiral Rob Bauer ütles, et käes on väljakutseid esitavad ajad, suure ebakindluse ajad. „Kuid meid kui liitlasi tugevdab teadmine, et meil on 3,2 miljonit kaitseväelast, kes teevad kõik endast oleneva, et kaitsta liitlaste territooriumi iga tolli ja kõiki liitlaste pinnal elavaid kodanikke.“

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev