Elering: oleme valmis lahtiühendamiseks Venemaa elektrisüsteemist

Elering on valmis vajadusel Balti riikide sünkroniseerimiseks Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga, kui Venemaa meid oma süsteemist lahti ühendab. Ettevõtte juht Taavi Veskimägi sõnas, et elektritarbija muutust ei märka.

Peaminister Kaja Kallas ütles Raadio 2 hommikuprogrammis , et Venemaa teatas laupäevaks lubatud Kaliningradi elektrisüsteemi eralduskatse ära jäämisest, ent see võib toimuda mõnel muul ajal. "Olen pidevalt öelnud, et see talv on see raske periood, mis võib tuua elektrikatkestusi, raskeid hetki. Kui vaatame, mida külmemaks ilmad lähevad, seda suurem kiusatus Venemaa poolt võiks olla selliseid võtteid kasutada," ütles Kallas.