IKEA Baltikumi juht: Tallinna pood jääb Eesti ainsaks

Saaremaa "tööstuslikus kullassepatöökojas" valmivad nii Soome presidendi jagatavad ristid kui IKEA toodete metallmärgid

Kui vaatame paraadvormis sõdureid või imetleme spordivõistlusel saadud medalit, siis kui tihti me mõtleme sellele, et kust on need uhked ja läikivad märgid pärit? Päris tihti võib olla õige vastus üllatav – päris meie lähedalt, Saaremaalt. Just seal tegutseb väärika ajalooga ettevõte Sporrong,