Ukraina taotleb kiirendatud korras NATO liikmelisust

Jüri Käo poliitikutele: mis kuradi maksudebatist meil vaja rääkida on?

Ettevõtjat Jüri Käod ajab pahaseks, et sõja ajal ei mõtle poliitikud võimalikele kokkuhoiukohtadele ja reformidele, vaid on hakanud rääkima maksudebatist. „Mis kuradi maksudebatist meil vaja rääkida on? Mille jaoks? See tähendab vaid maksutõuse ettevõtjatele,“ põrutas ta.

