Euribori tõus alles jõuab kodulaenuturule

Kuigi praegu veel inimestel kodulaenude tasumiseks raha jätkub, pole euribori tõus kõigi laenuvõtjateni veel jõudnud ning kütteperiood on alles algamas. Foto: Andras Kralla

Euribori tõusu ja inflatsiooni kistue pole inimesed veel kodulaene maksmata jätnud ning ka maksepuhkustele ei joosta veel tormi, kinnitavad pangad. Samas on praeguseks alles neljandik tänasest euriborist laenuturule jõudnud.

Coop Pangal on kodulaenu tagasimaksmisega hilinenud klientide osakaal praegu hoopis läbi aegade madalaimal tasemel. “Kuna Eesti inimese jaoks on tema kodu alati väga tähtis olnud, siis kodulaen on enamasti kõige viimane kohustus, mille tagasimaksmisega hilinetakse,” sõnas Coopi erakliendi kinnisvarafinantseerimise äriliini juht Karin Ossipova.

