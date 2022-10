Ärikinnisvara arendajad ei julge tormi hirmus üüri tõsta ega arendusi käivitada

Ärikinnisvara turul läheb tormisemaks, ennustab Restate’i juhatuse liige Allan Kool. Foto: Raul Mee

Euribori tõus ja ebakindel majanduskeskkond on ärikinnisvara arendajad ettevaatlikuks teinud – mõni tõstab üüri pigem vähem, kuna kardab, et muidu jäävad pinnad tühjaks, teine paneb arendusplaanid paremaid aegu ootama.

“Täna on nähtavus nullilähedane, pigem läheb tormisemaks,” ennustas ärikinnisvara arendaja Restate’i juhatuse liige Allan Kool. Ta selgitas, et on ju teada, et raha hind kasvab ja kättesaadavus halveneb. Peamine küsimus on selles, kui kõrgele euribor tõuseb ja kui kauaks see kõrgele jääb. Sellest sõltub, kuidas kõrge laenukoormusega arendajad hakkama saavad.

