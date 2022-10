Ehitusjuhtide küsitlus: uute katuste ostjad nutavad ja maksavad

Uue plekk-katuse paigaldus eramajale. Foto: Terje Lepp

Äripäeva Infopank küsitles 26 katusesektori juhti järgmist kuut kuud puudutavalt ettevõtte väljavaadete kohta. Vastustest ilmnes, et hinnatõusuga kaasnevat lisakulu ei ole kõik kliendid nõus alla neelama. “Aga mis neil üle jääb, nutavad ja maksavad,“ kommenteerisid samas juhid.

Kui aasta tagasi oli selle sektori ettevõtete juhtide hinnang sektori seisundile 5,8, siis nüüd on see kahanenud 5,2 pallini (10-pallisüsteemis). Kuna juhtide hinnang arvutatakse erinevate näitajate kasvuprognooside põhjal, peegeldab selle kahanemine erinevate näitajate kasvuprognooside aeglustumist. Kuna praegu on kasvuprognooside aeglustumise peamine põhjus ebakindlus ja teadmatus nii üldise majanduskliima kui ka sisendhindade tõusude osas, siis peegeldab juhtide hinnangu kahanemine pigem ettevaatlike meeleolude levimist sektoris.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev