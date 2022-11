Artikkel

Viis asja, mida Elon Musk tahab Twitteris kohe muuta

Elon Musk Halloweeni peol. Foto: AP/Scanpix

Twitteri värske omanik Elon Musk ütles, et Twitter kui ettevõte oli ülespuhutud, halvasti juhitud, mittetervitav vastuolulisele kõnele ja rämpspostiga üle ujutatud.

Maailma rikkaim mees on Tesla Inc. inseneride abiga ettevõtte koodi üle vaadanud ja konsulteerinud mõjukate sõpradega, et nad aitaksid teha olulisi otsuseid, kuhu Twitter kui toode viia, kirjutab Bloomberg.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev