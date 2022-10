Asi ametlik: Elon Musk ostis Twitteri ja lasi juhid lahti

Organisatsioonide arengumentor: muudatused peaksid tulema sama loomulikult nagu hingamine

Kiired muudatused on organisatsioonide igapäevaelu loomulik osa. Võiks eeldada, et need toimuvad kiiresti ja lihtsalt, aga enamasti see nii ei ole. Muudatuste elluviimist segavad kõige rohkem käitumismustrid, räägib organisatsioonide arengumentor Elar Killumets.

