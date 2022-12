Uudised

Koroonaviirus levib Hiinas kulutulena. Valitsus tegeleb majanduse ravimisega

Koroonatestimine Shanghais sel reedel. Foto: AP/Scanpix

Pikalt kestnud ülirangete koroonapiirangute leevendamise tulemusena levib viirus Hiina suuremates linnades kulutulena, tekkinud on ravimite defitsiit ning krematooriumid upuvad töösse.

Shanghai, Shenzheni ja teiste suurlinnade apteegid on teada andnud, et koroonaviiruse sümptomite leevendamiseks mõeldud ravimid on läbi müüdud, samuti on otsas koroonatestid. Koroonakliinikute ees looklevad pikad järjekorrad, kirjutab FInancial Times.

