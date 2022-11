Hiina olulistes tootmislinnades tõstab koroonaviirus taas pead

Majandusraskustes vaevlev Hiina võib hakata välisvaenlast otsima

"Ma arvan, et riskid on hetkel liiga suured," leiab välispoliitika ekspert Rüüt Kaljula Hiina ettevõtetesse investeerimisest rääkides. Kui poliitiline risk on seal alati olnud ja nüüdseks on lisandud ka majanduslik risk, mistõttu Kaljula ise vaataks pigem teiste turgude poole, nagu Jaapan, Lõuna-Korea, Taiwan, mis on end juba välismaailmale avanud.