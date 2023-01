Tolliagentuur nõuab fassaadifirma pankrotti

Praegu Windoori tehases Sauel enam töö ei käi. Foto: Liis Treimann

Tolliteenuseid pakkuv 4U Logistics esitas fassaadifirma Windoor Facadesi vastu pankrotiavalduse. Makseraskustes ettevõte pole aga osaniku sõnul endiselt Soome tellijalt kogu raha kätte saanud.

4U Logisticsi juhatuse liikme Andreas Pardi sõnul jättis Windoor Facades maksmata tollivormistuse teenuste eest. Ta lisas, et summa ei ole küll suur, kuid asi on põhimõttes. “Võlad on ja maksku ära. Ei maksa teisi lollitada. Seda lollitamist on palju olnud,” rääkis Part.

